«Брентфорд» договорился с «Вулверхэмптоном» о рекордном трансфере защитника Коллинза

«Брентфорд» договорился о переходе защитника «Вулверхэмптона» Натана Коллинза, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер обойдется «пчелам» в 23 миллиона фунтов стерлингов и станет рекордным в истории клуба.

22-летний ирландец перешел в состав «волков» летом 2022 года из «Бернли» за 24 миллиона евро. Коллинз провел в прошлом сезоне 31 матч и не отметился результативными действиями.