Яя Туре: «Просил руководство «Манчестер Сити» подписать Садио Мане»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что просил руководство «горожан» подписать нападающего Садио Мане, когда тот играл за «Саутгемптон».

«Я всегда хотел играть с Мане. Когда я был в «Сити», а он играл в «Саутгемптоне», я высоко ценил его и просил людей в руководстве подписать его. Но в конце концов этого не произошло. Его приметил Клопп и заполучил его, а теперь посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля», он был великолепен. Он мне нравится как игрок», — цитирует Туре BBC.

Мане играл за «Саутгемптон» с 2014 по 2016 год. Всего он провел 67 матчей в АПЛ за «святых», забив 21 гол.

Затем игрок перешел в «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и чемпионат Англии в сезоне-2019/20.