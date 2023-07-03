Клопп: «Собослаи все еще молод и ему предстоит развиваться. Хорошо, что наши болельщики это понимают»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослаи.
Немецкий специалист признался, что наблюдал за 22-летним венгром еще со времен его выступлений за «Зальцбург».
«Все, кто видел эти матчи, поняли, что даже в тот момент он был очень перспективен.
Однако давления нет. Доминик все еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, и это означает, что всем нам нужно набраться терпения и дать ему время, чтобы его талант проявился в нашей команде. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.
Я очень благодарен всем в клубе, кто внес свой вклад в то, чтобы этот трансфер случился. Это подписание для нашего настоящего, а также для нашего будущего», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.
Собослаи подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.
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7
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9
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11
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12
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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