«Челси» ушел от поражения в матче с «Брентфордом»

«Челси» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 27-го тура АПЛ — 2:2.

Ничью лондонцам принесли голы Николаса Джексона (35-я минута) и Акселя Дисаси (83-я). За хозяев отличились Мадс Роэрслев Расмуссен (50-я) и Йоан Висса (69-я).

«Челси» (36 очков) занимает 11-е место в АПЛ. «Брентфорд» (26) идет на 15-м месте в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» (3:0), а «Вест Хэм» в концовке в гостях вырвал победу над «Эвертоном», забив два гола в концовке (3:1).