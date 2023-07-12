«Брайтон» продлил контракт с капитаном команды Данком

«Брайтон» объявил о продлении контракта с защитником Льюисом Данком.

Капитан «чаек» подписал новое соглашение с клубом до конца июня 2026 года.

Данк — воспитанник «Брайтона». В сезоне-2022/23 31-летний англичанин забил 2 гола в 42 матчах за команду во всех турнирах.