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Сегодня, 09:20

Мойсес Кайседо готов перейти в «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Челси».

«Это правда большая команда. У нее очень богатая история, и от перехода в этот клуб я не могу отказаться. Город тоже красивый. Здесь все прекрасно. Я стараюсь сохранять спокойствие и наслаждаюсь временем, проведенным со своей семьей. Я знаю, что такие высказывания увеличивают давление на меня, но я спокоен. Жду, что решит бог, потому что он знает, что для меня лучше», — приводит слова Кайседо Sky Sports.

Ожидается, что Кайседо войдет в состав «Брайтона», который отправится в США для участия в предсезонном турне. Команда сыграет с «Челси» 23 июля в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.

Контракт футболиста с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

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