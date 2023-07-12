Мойсес Кайседо готов перейти в «Челси»
Полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Челси».
«Это правда большая команда. У нее очень богатая история, и от перехода в этот клуб я не могу отказаться. Город тоже красивый. Здесь все прекрасно. Я стараюсь сохранять спокойствие и наслаждаюсь временем, проведенным со своей семьей. Я знаю, что такие высказывания увеличивают давление на меня, но я спокоен. Жду, что решит бог, потому что он знает, что для меня лучше», — приводит слова Кайседо Sky Sports.
Ожидается, что Кайседо войдет в состав «Брайтона», который отправится в США для участия в предсезонном турне. Команда сыграет с «Челси» 23 июля в Филадельфии.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.
Контракт футболиста с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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2
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3
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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