Брат Погба призвал «Манчестер Юнайтед» продать француза

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, призвал английский клуб продать футболиста летом 2021 года.

«Поль счастлив, он улучшает качество своей игры. У него остался один год контракта. Пока я не знаю, уйдет ли он до окончания соглашения или нет. Единственное, что могу сказать: «Манчестер Юнайтед», если вы хотите получить за Поля деньги, то продавайте его сейчас. Не продадите — он уйдет бесплатно», — приводит Goal слова Матиаса Погба.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего француза в 65 миллионов евро. 10 января сообщалось, что в хавбеке заинтересован «ПСЖ».