Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, сообщает Daily Star.

По информации источника, 27-летнитй француз является трансферной целью нового главного тренера парижан Маурисио Покеттино. Сообщается, что аргентинский специалист хотел бы построить новую команду вокруг футболиста. На хавбека также претендуют «Реал» и «Ювентус».

В сезоне-2020/21 Погба провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.