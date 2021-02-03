«Манчестер Юнайтед» усилил охрану дома Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» принял решение усилить охрану дома форварда команды Антони Марсьяля, собщает Daily Mail 3 февраля.

По данным источника, на такой шаг руководство манкунианцев пошло после того, как футболист заявил о постоянных угрозах, которые приходят ему и жене в социальных сетях. Если бы клуб отказался предоставить Марсьялю охрану, то нападающий уже был готов покинуть команду.

В текущем сезоне 25-летний француз забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи в 26 матчах в составе «МЮ».