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Кабак заявил, что c детства мечтал о переходе в «Ливерпуль»

12:30
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Новичок «Ливерпуля» Озан Кабак поделился впечатлениями от перехода в английскую команду.

«Я очень счастлив и взволнован. «Ливерпуль» — великий клуб. Хочу проявить себя здесь и играть как можно больше. Я рад оказаться в такой команде. Я болел за «Ливерпуль» с детства и мечтал перейти сюда. Теперь моя мечта сбылась», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Кабака.

«Ливерпуль» арендовал 20-летнего турецкого футболиста у «Шальке» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. 1 февраля сообщалось, что опция выкупа игрока составляет 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/424636-ozan-kabak-first-liverpool-interview

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