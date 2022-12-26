«Боруссия» и «Ньюкасл» следят за 18-летним защитником «Вальядолида»

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда привлек внимание нескольких европейских клубов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 18-летним испанцем интересуется не только «Ювентус», но и дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы АПЛ.

В текущем сезоне Фреснеда провел в составе «Вальядолида» шесть матей в ла лиге и один в Кубке Испании. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.