Де Брейне — о Холанне: «Он может забить и 800 голов за карьеру. Невероятный форвард»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне оценил игру своего одноклубника нападающего Эрлинга Холанна.

«Он уже забил около 200 голов, поэтому он способен достичь отметки в 600, 700 или 800, если будет оставаться в форме и делать вещи, которые делает. Эрлинг — нападающий топ-уровня», — приводит слова Де Брейне Daily Mail.

В текущем сезоне 22-летний норвежец принял участие в 19 матчах за «Манчестер Сити», забил 24 гола и отдал три результативные передачи.