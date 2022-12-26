Поттер: «Жена в отпуске думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как прошел его отпуск.

«Лучше бы я отправился в отпуск с парой побед, я был бы лучшей компанией для моей бедной жены. Мв смотрели на Тихий океан, она думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»!» — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

«Челси» перед паузой на ЧМ-2022 проиграл три матча подряд в чемпионата Англии. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очков в 14 играх.

Также лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/16 финала Кубке английской лиги и покинул турнир.

Первый матч после паузы «Челси» проведет 27 декабря против «Борнмута». Начало — в 20.30 мск.