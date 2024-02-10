«Борнмут» объявил о полноценном трансфере вингера «Лидса» Синистерры за 23 миллиона евро

«Борнмут» объявил о переходе вингера «Лидса» Луиса Синистерры на постоянной основе.

На данный момент 24-летний колумбиец выступает в составе клуба из графства Дорсет на правах аренды до лета 2024 года, после которой он станет полноценным игроком «Борнмута».

«Лидс» получил за переход нападающего 23,4 миллиона евро. О сроке контракта не сообщается.

«Я чувствую себя здесь очень комфортно, болельщики очень приятные. Когда встречаю их на улице, они демонстрируют свою любовь», — цитирует Синистерру пресс-служба клуба АПЛ.

В этом сезоне Синистерра провел за «Борнмут» 15 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.