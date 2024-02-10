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Сегодня, 12:26

«Борнмут» объявил о полноценном трансфере вингера «Лидса» Синистерры за 23 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Борнмут» объявил о переходе вингера «Лидса» Луиса Синистерры на постоянной основе.

На данный момент 24-летний колумбиец выступает в составе клуба из графства Дорсет на правах аренды до лета 2024 года, после которой он станет полноценным игроком «Борнмута».

«Лидс» получил за переход нападающего 23,4 миллиона евро. О сроке контракта не сообщается.

«Я чувствую себя здесь очень комфортно, болельщики очень приятные. Когда встречаю их на улице, они демонстрируют свою любовь», — цитирует Синистерру пресс-служба клуба АПЛ.

В этом сезоне Синистерра провел за «Борнмут» 15 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Лидс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Ман. Сити 22 15 4 3 54-25 49
3
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 22 6 4 12 32-39 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
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Ман. Сити – Эвертон
 - : -
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
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Ливерпуль – Бернли
 - : -
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 - : -
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
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Астон Вилла – МЮ
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