Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии FourFourTwo

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии портала FourFourTwo.

В топ-5 вошли Висенте дель Боске (сборная Испании), Алекс Фергюсон («МЮ»), Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль») и Дидье Дешам (сборная Франции).

В предыдущем десятилетии Гвардиола во главе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, во главе «Баварии» трижды выиграл бундеслигу, во главе «Манчестер Сити» тренер два раза побеждал в АПЛ и один раз — в Кубке Англии.

С полным списком можно ознакомиться на сайте портала.

Топ-10 рейтинга лучших тренеров 2010-х по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)

2. Висенте дель Боске (сборная Испании)

3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)

5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)

6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)

7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)

8. Йоахим Лев (сборная Германии)

9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)

10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)

Ранее портал признал Гвардиолу лучшим тренером мира в клубном футболе на данный момент.