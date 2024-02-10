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10 февраля, 11:52

Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии FourFourTwo

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии портала FourFourTwo.

В топ-5 вошли Висенте дель Боске (сборная Испании), Алекс Фергюсон («МЮ»), Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль») и Дидье Дешам (сборная Франции).

В предыдущем десятилетии Гвардиола во главе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, во главе «Баварии» трижды выиграл бундеслигу, во главе «Манчестер Сити» тренер два раза побеждал в АПЛ и один раз — в Кубке Англии.

С полным списком можно ознакомиться на сайте портала.

Топ-10 рейтинга лучших тренеров 2010-х по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)

2. Висенте дель Боске (сборная Испании)

3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)

5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)

6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)

7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)

8. Йоахим Лев (сборная Германии)

9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)

10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)

Ранее портал признал Гвардиолу лучшим тренером мира в клубном футболе на данный момент.

Висенте дель Боске
Дидье Дешам
Диего Симеоне
Зинедин Зидан
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
Алекс Фергюсон
Жозе Моуринью
Йоахим Лев
Юрген Клопп
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
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37 тур
38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 1 : 2
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
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