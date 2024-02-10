Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии FourFourTwo
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии портала FourFourTwo.
В топ-5 вошли Висенте дель Боске (сборная Испании), Алекс Фергюсон («МЮ»), Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль») и Дидье Дешам (сборная Франции).
В предыдущем десятилетии Гвардиола во главе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, во главе «Баварии» трижды выиграл бундеслигу, во главе «Манчестер Сити» тренер два раза побеждал в АПЛ и один раз — в Кубке Англии.
С полным списком можно ознакомиться на сайте портала.
Топ-10 рейтинга лучших тренеров 2010-х по версии FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
2. Висенте дель Боске (сборная Испании)
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)
5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)
6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)
7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)
8. Йоахим Лев (сборная Германии)
9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)
10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)
Ранее портал признал Гвардиолу лучшим тренером мира в клубном футболе на данный момент.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|4
|3
|56-25
|52
|
3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53-22
|52
|
4
|Тоттенхэм
|24
|14
|5
|5
|51-36
|47
|
5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50-32
|46
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51-39
|36
|
8
|Вест Хэм
|24
|10
|6
|8
|36-42
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Вулверхэмптон
|24
|9
|5
|10
|37-39
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33-39
|29
|
13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31-44
|27
|
14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34-39
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
16
|Нот. Форест
|24
|5
|6
|13
|30-44
|21
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25-50
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|2 : 0
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|1 : 3
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|0 : 2
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|2 : 3
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|0 : 6
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|1 : 2
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|16
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|20
|1
|7