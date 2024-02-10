«Брайтон» подтвердил переход вингера «Норшелланна» Османа за 19,5 миллионов евро
«Брайтон» объявил о переходе вингера «Норшелланна» Ибрагима Османа.
19-летний ганец присоединится к английскому клубу летом 2024 года. Игрок подпишет контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» заплатит за игрока 19,5 миллиона евро.
Осман выступает за «Норшелланн» с января 2023 года. Вингер провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52-22
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|4
|3
|54-25
|49
|
3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47-22
|49
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|МЮ
|23
|12
|2
|9
|31-32
|38
|
7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36-36
|36
|
8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37-37
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30-41
|27
|
13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32-39
|22
|
16
|Нот. Форест
|23
|5
|6
|12
|28-41
|21
|
17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|- : -
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|- : -
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|19
|1
|7
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