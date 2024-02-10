«Брайтон» подтвердил переход вингера «Норшелланна» Османа за 19,5 миллионов евро

«Брайтон» объявил о переходе вингера «Норшелланна» Ибрагима Османа.

19-летний ганец присоединится к английскому клубу летом 2024 года. Игрок подпишет контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» заплатит за игрока 19,5 миллиона евро.

Осман выступает за «Норшелланн» с января 2023 года. Вингер провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.