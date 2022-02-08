Болельщики «Уотфорда» спели о травме Зума: «Вот каково твоей кошке»

Болельщики «Уотфорда» во время матча 24-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» посвятили ироничное скандирование защитнику соперников Курту Зума.

Ранее в интернете появилось видео, как Зума бьет свою кошку. Футболист принес извинения. Его действия осудил клуб, но француз все же вышел в стартовом составе.

Когда игрок получил травму, болельщики «Уотфорда» спели: «Вот каково твое кошке», сообщает в своем Twitter журналист Том Реннье.

Zouma down injured.



«That's how your cat feels' sing the Watford fans. — Tom Rennie (@thomasjrennie) February 8, 2022

В итоге футболист продолжил борьбу. Текущий счет — 0:0.

Ранее стало известно, что полиция не будет привлекать Зума к ответственности.