«Вест Хэм» переиграл «Уотфорд»

«Вест Хэм» переиграл «Уотфорд» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил Джаррод Боуэн.

«Уотфорд» не выигрывает с ноября, когда в 12-м туре обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1).

В стартовом составе хозяев на поле вышел защитник Курт Зума. Вчера появилась информация, что игрок может получить наказание за жестокое обращение с животными, так как бил свою кошку. Однако полиция не будет проводить расследование.

«Вест Хэм» обошел «Манчестер Юнайтед» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» опустился на предпоследнюю строчку.