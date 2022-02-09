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Сегодня, 00:37

«Вест Хэм» переиграл «Уотфорд»

Евгений Козинов
Корреспондент
8 февраля. «Вест Хэм» — «Уотфорд» — 1:0. Джаррод Боуэн празднует гол.
Фото Twitter

«Вест Хэм» переиграл «Уотфорд» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил Джаррод Боуэн.

«Уотфорд» не выигрывает с ноября, когда в 12-м туре обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1).

В стартовом составе хозяев на поле вышел защитник Курт Зума. Вчера появилась информация, что игрок может получить наказание за жестокое обращение с животными, так как бил свою кошку. Однако полиция не будет проводить расследование.

Курт Зума. Зума грозит наказание за жестокое обращение с животными. Игрок принес извинения

«Вест Хэм» обошел «Манчестер Юнайтед» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» опустился на предпоследнюю строчку.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
08 февр, 22:45. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:0
Уотфорд
Голы
Боуэн, 68 (1:0)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Цоуфал Доусон Пабло Форнальс Соучек Райс Антонио Боуэн Бенрама (Лансини, 60 )
Уотфорд
Фостер Камара Каткарт Кико Фемения (Нгакия, 78) Самир Клеверли (Луза, 77) Сиссоко Куцка Кайембе (Жоау Педру, 77) Кинг Деннис
Предупреждения
Цоуфал 83  - 
Судьи
Аткинсон (Англия)

Курт Зума
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Уотфорд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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