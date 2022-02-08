Зума выйдет в стартовом составе «Вест Хэма» после публикации видео с издевательствами над кошкой

«Вест Хэм» объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». С первых минут сыграет защитник Курт Зума.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором француз бьет свою кошку. Футболист принес извинения.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It's absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson ?? (@emilyhewertson) February 7, 2022

«Извините, — сказал он. — Я приношу извинения тем, кого шокировало это видео. Наши две кошки в порядке и здоровы. Наша семья любит и лелеет их, это был единичный случай, который больше не повторится».

В полиции решили не проводить расследование действий Зума. При этом его поступок осудил клуб.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.