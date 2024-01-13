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Сегодня, 20:19

Болельщики «Рединга» сорвали матч против «Порт Вейла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч между «Редингом» и «Порт Вейлом» в английской первой лиге (третий по силе дивизион) прервали из-за болельщиков, выбежавших на поле.

Матч проходил в Рединге 13 января. Фанаты хозяев выбежали на поле уже на 16-й минуте. Они сделали это в знак протеста против руководства клуба. «Рединг» занимает место в зоне вылета первой лиги.

Болельщиков несколько раз попросили покинуть поле, но они остались на поле. В результате арбитр остановил матч и отменил его.

Футбол
ФК Рединг
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
9
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
10
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
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Борнмут – Ливерпуль
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