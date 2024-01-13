Болельщики «Рединга» сорвали матч против «Порт Вейла»

Матч между «Редингом» и «Порт Вейлом» в английской первой лиге (третий по силе дивизион) прервали из-за болельщиков, выбежавших на поле.

Матч проходил в Рединге 13 января. Фанаты хозяев выбежали на поле уже на 16-й минуте. Они сделали это в знак протеста против руководства клуба. «Рединг» занимает место в зоне вылета первой лиги.

Болельщиков несколько раз попросили покинуть поле, но они остались на поле. В результате арбитр остановил матч и отменил его.