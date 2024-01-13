Гол и передача Де Брейне принесли «Манчестер Сити» волевую победу над «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 21-го тура АПЛ — 3:2.

Победный гол на 90+2-й минуте забил 20-летний хавбек «горожан» Оскар Бобб. Голевую передачу ему отдал Кевин де Брейне.

Также бельгиец забил сам на 74-й минуте. Гол стал для него первым в текущем сезоне. Де Брюйне пропустил всю первую часть сезона из-за повреждения. Еще один гол «Манчестер Сити» на счету Бернарду Силвы (26-я минута).

За хозяев отличились Александр Исак (35-я минута) и Энтони Гордон (37-я).

«Манчестер Сити» (43 очка) поднялся на второе место в АПЛ. «Ньюкасл» (29) идет десятым в турнирной таблице чемпионата Англии.