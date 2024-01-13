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Сегодня, 18:30

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: cмотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ньюкасла» в 21-м туре АПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 13 января. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, Англия. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ньюкасл» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. В активе «Манчестер Сити» 40 баллов, команда располагается на третьем месте.

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ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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«Челси» впервые с 2022 года одержал три подряд победы в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
9
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
10
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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