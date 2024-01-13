«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ньюкасла» в 21-м туре АПЛ

«Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 13 января. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, Англия. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ньюкасл» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. В активе «Манчестер Сити» 40 баллов, команда располагается на третьем месте.

Футбол в Англии: Кубок Англии и чемпионат, новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.