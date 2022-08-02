«Бешикташ» хочет арендовать защитника «Вест Хэма» Масуаку

«Бешикташ» интересуется защитником «Вест Хэма» Артуром Масуаку, сообщает Sky Sports.

По информации источника, турецкий клуб хочет арендовать 28-летнего конголезца на один год.

В прошлом сезоне Масуаку забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.