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Сегодня, 08:34

«Бешикташ» хочет арендовать защитника «Вест Хэма» Масуаку

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бешикташ» интересуется защитником «Вест Хэма» Артуром Масуаку, сообщает Sky Sports.

По информации источника, турецкий клуб хочет арендовать 28-летнего конголезца на один год.

В прошлом сезоне Масуаку забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Вест Хэм Юнайтед
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