Ван Дейк считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Салаха в конце прошлого сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Мохамеда Салаха в конце прошлого сезона.

1 июля 30-летний египтянин продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. Предыдущее соглашение действовало до конца июня 2023 года.

«Мохамед всегда под микроскопом. Конечно, Салах сделал себя сам, потому что он — отличный футболист и способен держать стабильный уровень все время. К концу сезона, наверное, где-то в апреле было очень много разговоров о его контракте. Мы все люди, думаю, эта ситуация повлияла на Салаха, но он продолжал демонстрировать достаточно высокий уровень игры. Теперь все решилось, Мохамеду можно не думать о контракте, он доволен тем, что находится в «Ливерпуле», да и все остальные тоже этим довольны», — приводит Goal слова ван Дейка.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В прошлом сезоне форвард забил 31 гол и сделал 16 результативных передач в 51 матче за команду.