Ван Дейк считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Салаха в конце прошлого сезона
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Мохамеда Салаха в конце прошлого сезона.
1 июля 30-летний египтянин продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. Предыдущее соглашение действовало до конца июня 2023 года.
«Мохамед всегда под микроскопом. Конечно, Салах сделал себя сам, потому что он — отличный футболист и способен держать стабильный уровень все время. К концу сезона, наверное, где-то в апреле было очень много разговоров о его контракте. Мы все люди, думаю, эта ситуация повлияла на Салаха, но он продолжал демонстрировать достаточно высокий уровень игры. Теперь все решилось, Мохамеду можно не думать о контракте, он доволен тем, что находится в «Ливерпуле», да и все остальные тоже этим довольны», — приводит Goal слова ван Дейка.
Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В прошлом сезоне форвард забил 31 гол и сделал 16 результативных передач в 51 матче за команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -