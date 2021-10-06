Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг оценил выступление национальной команды на Евро-2020.

«Люди все еще поздравляют нас с чем-то, но нас мало с чем можно поздравить, ведь мы не выиграли. В нашей команде здорово то, что мы недовольны хорошим выступлением, мы хотели привезти домой трофей, таков наш менталитет. Здорово, что мы дошли до финала, но нам хотелось победить и написать историю. Я думаю, что Гарет Саутгейт распространяет эту идею с первого дня работы в сборной», — приводит Sky Sports слова Стерлинга.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Англии дошла до финала, где уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти).