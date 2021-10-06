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Стерлинг о Евро-2020: «Люди все еще поздравляют нас, хотя нас не с чем поздравлять — мы ничего не выиграли»

Стерлинг рассказал о своем отношении к выступлению Англии на Евро-2020
12:27
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг оценил выступление национальной команды на Евро-2020.

«Люди все еще поздравляют нас с чем-то, но нас мало с чем можно поздравить, ведь мы не выиграли. В нашей команде здорово то, что мы недовольны хорошим выступлением, мы хотели привезти домой трофей, таков наш менталитет. Здорово, что мы дошли до финала, но нам хотелось победить и написать историю. Я думаю, что Гарет Саутгейт распространяет эту идею с первого дня работы в сборной», — приводит Sky Sports слова Стерлинга.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Англии дошла до финала, где уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12425046/raheem-sterling-discusses-his-england-career-euro-2020-and-how-stats-elevate-his-game

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Иван Торопцев все материалы автора

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