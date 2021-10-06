Линекер: «Эд Вудворд подписал Криштиану Роналду, когда был у меня в саду!»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал о деталях переговоров исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда о трансфере Криштиану Роналду.

«Эд Вудворд — мой друг и сосед, он подписал Криштиану Роналду, стоя у меня в саду! Когда он зашел, то разговаривал по телефону с Жорже Мендешем (агент Роналду. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, я не слишком много рассказал! У меня есть невероятная фотография, на которой он сидит с телефоном. Когда-нибудь я опубликую ее с его разрешения», — цитирует Линекера BBC Sport.

36-летний португалец перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. Ранее Роналду уже играл за этот английский клуб в период с 2003 по 2009 год. В сезоне-2021/22 форвард в 4 играх АПЛ отметился 3 голами.