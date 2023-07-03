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«Брайтон» продлил контракт с защитником Велтманом

Мария Гусева
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«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Йоэлем Велтманом.

Новое соглашение 31-летнего нидерландца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Я очень рад, что Велтман продлил свой контракт. Он хороший пример для других футболистов, он является ключевым и важным игроком для нас», — цитирует пресс-служба «Брайтона» главного тренера Роберто Де Дзерби.

Велтман выступает за «Брайтон» с июля 2020 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за «чаек».

Источник: https://www.brightonandhovealbion.com/news/3566996/joel-veltman-signs-new-contract
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