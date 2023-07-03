«Брайтон» продлил контракт с защитником Велтманом
«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Йоэлем Велтманом.
Новое соглашение 31-летнего нидерландца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
«Я очень рад, что Велтман продлил свой контракт. Он хороший пример для других футболистов, он является ключевым и важным игроком для нас», — цитирует пресс-служба «Брайтона» главного тренера Роберто Де Дзерби.
Велтман выступает за «Брайтон» с июля 2020 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за «чаек».
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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