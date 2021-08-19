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Бэмфорд продлил контракт с «Лидсом»

19:23
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Форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на пять лет.

Новый контракт действует до лета 2026 года. 27-летний нападающий в текущем сезоне провел один матч за «Лидс». В прошлом сезоне он отыграл 38 матчей, забил 17 мячей и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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