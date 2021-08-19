У легенды «Манчестер Юнайтед» Дениса Лоу диагностировали деменцию

Легенде «Манчестер Юнайтед» Денису Лоу диагностировали деменцию, сообщает пресс-служба клуба.

«Чувствую, что хочу открыто рассказать о своем состоянии. Мне поставили диагноз «смешанная деменция», в моем случае это болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.

Это невероятно сложная и проблемная болезнь, и я был свидетелем того, как многие друзья прошли через это. Вы надеетесь, что с вами этого не случится, даже шутите по этому поводу, игнорируя первые признаки, потому что вы не хотите, чтобы это было правдой. Вы злитесь, расстраиваетесь, сбиваете с толку, а затем беспокоитесь, беспокоитесь за свою семью, поскольку они будут теми, кто справится с этим.

Я стараюсь быть позитивным и полон решимости продолжать наблюдать за своим клубом, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», надеюсь, это будет сезон успеха, и я взволнован новыми контрактами, которые сделали Оле и клуб", — говорится в заявлении Лоу.

Лоу выступал за «МЮ» в 1962-1973 годах. В составе команды он стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны. Также он завоевал Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. В 1964 году он выиграл «Золотой мяч».