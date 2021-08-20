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Хамес даже не знает, с кем у «Эвертона» ближайший матч

04:00
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес заявил, что не следит за своей командой. 30-летний колумбиец рассчитывает сменить клуб в это трансферное окно.

«Я даже не знаю, с кем играет «Эвертон», подскажите?» — сказал Хамес во вермя трансляции на своем Twitch-канале, когда его спросили о том, с кем будет играть «Эвертон» в эти выходные.

Ранее появилась информация, что новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на Хамеса.

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Евгений Козинов все материалы автора

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