Хамес даже не знает, с кем у «Эвертона» ближайший матч

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес заявил, что не следит за своей командой. 30-летний колумбиец рассчитывает сменить клуб в это трансферное окно.

«Я даже не знаю, с кем играет «Эвертон», подскажите?» — сказал Хамес во вермя трансляции на своем Twitch-канале, когда его спросили о том, с кем будет играть «Эвертон» в эти выходные.

Ранее появилась информация, что новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на Хамеса.