Базуну — о победе над «Манчестер Сити»: «Это грандиозно»

Вратарь «Саутгемптона» Гэвин Базуну прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Это грандиозно. Для всей команды. Под руководством нового тренера мы усердно работали над тем, чтобы нас было трудно обыграть. Последние несколько недель мы работали над защитой. Игроки «Саутгемптона» были потрясающими. Учитывая два последних результата, мы можем получить импульс перед субботной игрой», — цитирует BBC Базуну.

«Манчестер Сити» вылетел из турнира. Следующий соперник «Саутгемптона» станет известен после жеребьевки.