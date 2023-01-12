Уорд-Проуз рассказал, за счет чего «Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити»

Капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Особенный вечер. В таких матчах собенно приятно играть, особенно когда у вас проблемы в лиге. Мы знали, что это отвлечет нас от ситуации в лиге (последнее место в таблице). Всегда сложно, когда находишься в таком положении, в котором находимся мы. Тренер был превосходен и дал нам свежие идеи и новую энергию. Он хотел, чтобы мы были смелыми и агрессивными. Мы показали другую часть нашей игры и полностью заслужили победу», — цитирует BBC Уорда-Проуза.

«Манчестер Сити» вылетел из турнира. Следующий соперник «Саутгемптона» станет известен после жеребьевки.