«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» в Кубке английской лиги

«Саутгемптон» переиграл «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри».

На 23-й минуте 20-летний француз Секу Мара открыл счет. Спустя 5 минут сенегальский полузащитник Мусса Дженепо удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме голов забито не было, несмотря на то, что у гостей после перерыва на поле появились Эрлин Холанн, Кевин де Брейне и Родри.

Команда Хосепа Гвардиолы вылетела из турнира. Следующий соперник «Саутгемптона» станет известен после жеребьевки.