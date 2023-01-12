Купер: «Ноттингем» должен играть лучше, чем в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» в полуфинале Кубка английской лиги.

«Рад за болельщиков и игроков. Я не должен быть слишком негативным и не буду. Но мы должны играть намного лучше, чем играли в течение больших отрезков игры. Мы чувствовали себя готовыми к серии пенальти, планировали и готовились к ней как с Дином Хендерсоном, так и с полевыми, но даже несмотря на это, это все еще доля удачи. Дин был фантастическим в течение 90 минут.

Что касается результата, я сказал, что мы должны играть лучше. Думаю, что «волки» были хороши в этот вечер, и нужно уважать это", — цитирует BBC Купера.

Соперник «Ноттингем Форест» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.