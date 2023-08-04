«Бавария» хочет, чтобы «Тоттенхэм» сегодня принял окончательное решение по Кейну

«Бавария» установила дедлайн для «Тоттенхэма» по трансферу футболиста Гарри Кейна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня должно быть принято окончательное решение по будущему 30-летнего игрока. Все стороны ожидают ответа по Кейну от председателя правления «Тоттенхэма» Даниэля Леви.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил «шпорам» 100 миллионов евро за форварда.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.