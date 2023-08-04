«Тоттенхэм» намерен подписать 19-летнего аргентинца Велиса за 15 миллионов евро

Нападающий клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велис перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail.

По данным источника, 19-летний футболист дал согласие на переход в английский клуб и подпишет контракт до 2028 года. «Тоттенхэм» заплатит за аргентинца 13 миллионов фунтов (15 миллионов евро).

Велис — воспитанник «Росарио Сентраль». За клуб он всего сыграл 62 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.