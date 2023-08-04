«Тоттенхэм» намерен подписать 19-летнего аргентинца Велиса за 15 миллионов евро
Нападающий клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велис перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail.
По данным источника, 19-летний футболист дал согласие на переход в английский клуб и подпишет контракт до 2028 года. «Тоттенхэм» заплатит за аргентинца 13 миллионов фунтов (15 миллионов евро).
Велис — воспитанник «Росарио Сентраль». За клуб он всего сыграл 62 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: Daily Mail
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16
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17
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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