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Ассистент Клоппа: «Почему видеоассистентом каждый раз работают разные люди? Это как если бы у Юргена в каждом туре был новый ассистент»

Ассистент Клоппа раскритиковал работу ВАР в АПЛ
18:49
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Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Линдерс высказался о работе судей в АПЛ.

«Все совершают ошибки, — приводит слова Линдерса Sky Sports. — Если мы с Юргеном совершим серьезную ошибку, понесем за нее наказание. Если футболисты совершат серьезную ошибку, они также понесут наказание. Но если ошибутся судьи, наказание понесут команды — это несправедливо».

Также тренер поделился мнением о работе ВАР.

«Не понимаю, почему видеоссистентом арбитра каждый раз работают разные люди. Это как если бы у Юргена в каждом туре был новый ассистент. Они должны быть командой, потому что вместе несут ответственность. Если каждый раз будут изменения, то это не будет работать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Клопп не понесет наказания за свои слова в адрес главного арбитра матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2) Пола Тирни. После встречи главный тренер «Ливерпуля» подошел к Тирни и сказал ему: «У меня нет проблем с арбитрами, кроме тебя».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11669/12501446/pep-lijnders-liverpool-assistant-calls-for-var-improvements-and-says-teams-getting-punished-for-refereeing-errors

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Карен Саркисян все материалы автора

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