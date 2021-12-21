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Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

16:27
Команда недели АПЛ. Фото Whoscored
Команда недели АПЛ. Фото Whoscored
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Портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 18-го тура АПЛ.

В команду недели АПЛ вошел полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 25-летний украинец отметился результативной передачей в матче 18-го тура с «Ньюкаслом» (4:0).

Символическую сборная лучших игроков 18-го тура АПЛ: Эдерсон («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ромен Сес («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Команда недели АПЛ. Фото Whoscored
Команда недели АПЛ. Фото Whoscored

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Карен Саркисян все материалы автора

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