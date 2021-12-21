«Ливерпуль» может приобрести Холанна летом
«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, сообщает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, мерсисайдцы хотят приобрести центрального нападающего во время летнего трансферного окна. 21-летний норвежец является одним из главных кандидатов.
Отмечается, что возможный трансфер нападающего может стать аргументом «Ливерпуля» в переговорах по новому контракту с форвардом Мохамедом Салахом. Одно из требований 29-летнего египтянина — серьезное усиление состава. Также Салах просил увеличить зарплату.
В нынешнем сезоне Холанн провел 16 матчей за «Боруссию», забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/haaland-zukunft-hei-223-es-thema-diese-option-sind-aktuell-realistisch/12501066/34942
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