Артета заявил, что «Арсенал» должен занять место в топ-4 чемпионата Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о целях команды в сезоне-2021/22.

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды очень стабильны и часто побеждают с крупным счетом. Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами находится пропасть.

Но группа команд, которая идет в таблице за ними, достаточно ровная, и между этими командами нет большой разницы. Поэтому сейчас мы должны добиться стабильности в результатах и занять место в первой четверке», — приводит слова Артеты The Sun.

В первой тройке турнирной таблицы АПЛ находятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». В активе «Арсенала» 23 очка и 7-я позиция.