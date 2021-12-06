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Клопп ответил на вопрос о продлении контракта с Салахом

18:28
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о продлении контракта с нападающим команды Мохамедом Салахом.

«Мы работаем. Переговоры о контракте — это не встреча после обеда за чашкой чая», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Ранее Салах заявил, что хотел бы остаться в «Ливерпуле». Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний египтянин провел 20 матчей за команду во всех турнирах и забил 19 голов.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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