Клопп ответил на вопрос о продлении контракта с Салахом
18:28
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о продлении контракта с нападающим команды Мохамедом Салахом.
«Мы работаем. Переговоры о контракте — это не встреча после обеда за чашкой чая», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.
Ранее Салах заявил, что хотел бы остаться в «Ливерпуле». Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 29-летний египтянин провел 20 матчей за команду во всех турнирах и забил 19 голов.
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