Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

40-летний голкипер Кабальеро подписал контракт на месяц с «Саутгемптоном»

22:04
Теги:

Экс-вратарь «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал игроком «Саутгемптона». 40-летний аргентинец заключил со «святыми» контракт до 5 января, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2020/21 он провел 2 матча за «Челси» и пропустил 3 мяча, проведя 1 встречу на ноль.

Летом он покинул лондонский клуб по истечении срока контракта и с тех пор оставался свободным агентом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
0