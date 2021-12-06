40-летний голкипер Кабальеро подписал контракт на месяц с «Саутгемптоном»

Экс-вратарь «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал игроком «Саутгемптона». 40-летний аргентинец заключил со «святыми» контракт до 5 января, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2020/21 он провел 2 матча за «Челси» и пропустил 3 мяча, проведя 1 встречу на ноль.

Летом он покинул лондонский клуб по истечении срока контракта и с тех пор оставался свободным агентом.