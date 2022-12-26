Артета рассказал о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы хотим покупать игроков в начале января, как и летом, когда мы оформляли сделки в самом начале окна. При этом мы не можем позволить себе подписать кого-то, кто нам не подходит. Нам не нужна просто цифра в списке трансферов, нужны те, кто сделают команду сильнее. Спортивный директор клуба Эду и остальное руководство поддерживают меня в этом вопросе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Артеты.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 37 очками в 14 матчах.