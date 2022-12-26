Клопп: «Беллингем — исключительный футболист»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы являются одними из главных претендентов на футболиста.

«Беллингем — исключительный футболист, он провел отличный чемпионат мира. Джуд действует на поле очень зрело, словно ему 28 лет, а не 19. Все уже знают, на что он способен, но я даже не представляю, какой может быть сделка в финансовом плане», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Клоппа.

В сезоне-2022/23 Беллингем забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за «Боруссию». На ЧМ-2022 у него 1 мяч и 1 голевой пас в 5 играх за сборную Англии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 110 миллионов евро.