«Ньюкасл» готов продать троих футболистов в январе

«Ньюкасл» готов избавиться от троих футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Клуб согласен продать защитников Мэтта Ритчи и Пола Дамметта, а также полузащитника Джонджо Шелви. Игроки не входят в планы главного тренера «сорок» Эдди Хоуи, к тому же, контракты всех троих действуют до конца сезона-2022/23. «Ньюкасл» не собирается предлагать новые соглашения футболистам.

25 декабря сообщалось, что клуб рассматривает возможность покупки нападающего Ромелу Лукаку у «Челси».