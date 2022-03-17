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Сегодня, 05:20

Артета прокомментировал первое с января поражение «Арсенала» в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в 27-м туре чемпионата Англии объяснил, почему «канониры» проиграли.

«От штрафной до штрафной мы делали все, что планировали. То, что произошло в штрафных, было другой историей, именно в этом мы проиграли. У нас было два важных момента: Габриэль Мартинелли и Мартин Эдегор имели шансы забить. Когда пропускаешь такие голы, как мы пропустили, становится очень трудно выиграть.

Я думаю, что вся команда сыграла фантастически хорошо. Не думаю, что результат отражает ход игры, но в штрафной у «Ливерпуля» были решающие моменты. Мысленно мы готовы к следующей игре. Субботний матч против «Астон Виллы» будет совсем другим, но очень сложным", — цитирует BBC Артету.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
16 мар, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Ливерпуль
Голы
Диогу Жота, 54 (0:1), Роберту Фирмину, 62 (0:2)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш Партей Сака (Пепе, 74) Эдегор (Смит-Роу, 67) Джака Ляказетт (Нкетиа, 80) Мартинелли
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Джонс, 90) Хендерсон Диас (Роберту Фирмину, 56) Мане Диогу Жота (Салах, 56)
Предупреждения
Роберту Фирмину 63’
Судьи
Марринер (Англия)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 16 1 5
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