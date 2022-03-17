Артета прокомментировал первое с января поражение «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в 27-м туре чемпионата Англии объяснил, почему «канониры» проиграли.

«От штрафной до штрафной мы делали все, что планировали. То, что произошло в штрафных, было другой историей, именно в этом мы проиграли. У нас было два важных момента: Габриэль Мартинелли и Мартин Эдегор имели шансы забить. Когда пропускаешь такие голы, как мы пропустили, становится очень трудно выиграть.

Я думаю, что вся команда сыграла фантастически хорошо. Не думаю, что результат отражает ход игры, но в штрафной у «Ливерпуля» были решающие моменты. Мысленно мы готовы к следующей игре. Субботний матч против «Астон Виллы» будет совсем другим, но очень сложным", — цитирует BBC Артету.