«Очень взволнован, но это ничего не меняет». Клопп — о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает очень важной победу над «Арсеналом» (2:0) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Действительно, это большие, чем просто три очка. Приехать сюда и победить «Арсенал» — это уже нечто особенное, но победа в таком матче, каким он был, — еще более особенное событие. Мы очень хорошо начали, а затем игра стала открытой.

В первом тайме нам не хватало игроков между линиями. Движение было не совсем таким, каким должно было быть. Хотя мы были готовы к сложной игре. У нас очень талантливая команда, поэтому в перерыве я не злился, просто хотел кое-что изменить.

Я очень взволнован и командой, и ситуацией, в которой мы находимся, но это ничего не меняет. Нам просто нужно продолжать двигаться вперед. Это сложно, но мы сохраняем правильный настрой", — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Манчестер Сити», который набрал 70 очков и на одно очко опережает команду Юргена Клоппа.