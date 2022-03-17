Дом Погба ограбили во время ответного матча с «Атлетико». В этот момент в спальне находились дети футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что его дом ограбили, пока он играл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Прошлой ночью осуществился самый страшный кошмар нашей семьи — в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители были в доме меньше пяти минут, но им хватило и этого, чтобы забрать самое ценное из того, что у нас было — наше чувство безопасности и защищенности.

Это произошло во время последних минут матча, когда было точно ясно, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, целы ли и невредимы наши дети. Как отец могу сказать, что нет чувства хуже, чем отсутствие возможности защитить своих детей. Я надеюсь, никому и никогда не придется почувствовать то, что почувствовал я прошлой ночью. Именно по этой причине я хотел бы предложить награду любому, у кого есть какие-либо догадки или улики», — написал у себя в Twitter Погба.

В конце поста футболист оставил адрес электронной почты, на который попросил отправлять любую информацию о возможных грабителях.

Из-за поражения в ответном матче с «Атлетико» «Манчестер Юнайтед» проиграл мадридскому клубу по сумме двух встреч со счетом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.