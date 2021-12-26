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Артета назвал важной победу «Арсенала» над «Норвичем»

21:38
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды над «Норвичем» в матче 19-го тура чемпионата Англии (5:0).

«Результат очень приятный, потому что в праздники нужно продолжать выступать на высоком уровне.

Мы играли точно и выглядели целеустремленными. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Меня порадовало то количество моментов, которое мы создали. Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 2
2-й тайм

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58962234?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61c8a318d299cd67a8113503%26%27The%20unity%20we%20have%20is%20really%20pleasing%27%262021-12-26T17%3A17%3A00.233Z&ns_fee=0&pinned_post_lo

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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