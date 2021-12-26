Артета назвал важной победу «Арсенала» над «Норвичем»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды над «Норвичем» в матче 19-го тура чемпионата Англии (5:0).
«Результат очень приятный, потому что в праздники нужно продолжать выступать на высоком уровне.
Мы играли точно и выглядели целеустремленными. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Меня порадовало то количество моментов, которое мы создали. Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче», — приводит слова Артеты BBC Sport.
«Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58962234?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61c8a318d299cd67a8113503%26%27The%20unity%20we%20have%20is%20really%20pleasing%27%262021-12-26T17%3A17%3A00.233Z&ns_fee=0&pinned_post_lo
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю