Ляказетт недоволен предложением по новому контракту с «Арсеналом»
«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Ляказеттом. Однако француза не устроило предложение лондонского клуба, сообщает L'Equipe.
Действующее соглашение 30-летнего француза с «пушкарями» рассчитано до конца текущего сезона. «Арсенал» предложил игроку продление контракта на 1 год, что его не устроило. Футболист поручил агенту найти для него клуб, который предложит ему длительный контракт.
В этом сезоне Ляказетт провел в АПЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола.
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